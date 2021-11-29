"Є успішний досвід". Генерал розповів, чи може РФ взимку зважитися на вторгнення

На думку Романенка, президент Росії Володимир Путін ще не прийняв остаточне рішення про новий удар по Україні, але може сформувати свою думку за підсумками онлайн-зустрічі з американським президентом Джо Байденом.

Він також зазначив, що у Росії вже є досвід вдалої зимової наступальної операції проти української армії. Мова про захоплення важливого транспортного вузла Дебальцеве в Донецькій області в кінці січня - на початку лютого 2015 року. Тоді підрозділи російської армії і сепаратистів "Л/ДНР" змогли захопити місто і витіснити українські війська.

"На жаль, ми маємо досвід Дебальцевого, яке було взимку. І взагалі вони (росіяни, - ред.) - північні люди, і проходять підготовку у відповідних умовах. Тобто для них це не складне питання (вести війну в зимових умовах, - ред.)", - зазначив Романенко в коментарі РБК-Україна.

Крім того, військовий експерт упевнений, що швидкий наступ Росії зможе забезпечити тільки значна підтримка "з повітря".