Зимовий бій. Чи Готова Україна до партизанської війни з Росією

Захід попереджає Україну про можливість масштабного вторгнення Росії в середині зими. Один з інструментів, який наша країна зможе протиставити агресору, сили територіальної оборони і "рух опору". Чи готова країна до партизанської війни в січні - нижче в матеріалі РБК-Україна.

За даними української військової розвідки, ймовірні цілі нового вторгнення РФ – міста на півдні нашої країни, а також північні і східні регіони. Для їх захоплення агресор вже нібито зібрав майже 100-тисячне угруповання навколо українських кордонів.

Росія всі заяви відкидає, але при цьому звинувачує Україну в підготовці "провокації" і навіть прямо загрожує повторенням "грузинського сценарію" 2008 року. Проте, за даними Bloomberg, Кремль не тільки вже підготував військову техніку, а й призвав "безпрецедентну кількість" резервістів для забезпечення тривалої операції в Україні.

Міністр оборони Олексій Резніков, у свою чергу, говорить про готовність мобілізувати сили територіальної оборони з 1 січня. З початку наступного року набуває чинності президентський закон "Про основи національного спротиву". Цей документ спрощує мобілізацію військових, формує сили територіальної оборони і легалізує "партизанський рух" в країні.

"У разі необхідності розгортання батальйонів територіальної оборони відбуватиметься відповідно до закону. Будуть використовуватися резерви, озброєння, є командувач ... Тому ми вже готові", – відзначив керівник Міноборони.

Паралельна армія

Кожні вихідні київський архітектор Денис Семирог-Орлик відкладає олівець і планшет з ескізами, бере військове спорядження і перетворюється на головного сержанта, командира взводу 130-го батальйону тероборони Києва. Він один з добровольців "резервної армії партизан".

Волею долі Денис також займається своєрідним "рекрутингом" новобранців у свій батальйон. В основному, через соцмережі і рекламні компанії. Заяви про "швидкий напад" РФ йому в цьому допомагають.

"Завжди, коли йде нагнітання в ЗМІ і зростає інформація про зовнішню загрозу, одночасно збільшується потік звернень від бажаючих потрапити до нас (у тероборону – ред.). Я веду фб-сторінку тербата і тільки за сьогодні було 25 звернень і три рази розмовляв з добровольцями по телефону. Як тільки щось починається, так народ відразу згадує, що Батьківщину треба захищати", – зазначив боєць в бесіді з РБК-Україна.

Таких, як він – резервістів, які підписали контракт з ЗСУ - в його батальйоні вже 125. За минулі півроку процес формування територіальної оборони активізувався по всій країні. Істотно зросла кількість навчань, в деяких обласних центрах місцева влада почала організовувати пункти постійної дислокації для бригад ТрО.

Територіальна оборона готується прийняти бій в містах України (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

З 1 січня, коли закон про національний спротив набуде чинності, Денис прогнозує новий сплеск бажаючих записатися в "партизанську армію". Втім, поки що проблем у цього роду військ вистачає.

Наприклад, як стверджує командир відділення 130-го батальйону, форма для бійців є, але дають її "не всім і не відразу", а отримання її залежить від наполегливості заступника комбата по тилу. До недоліків він відноситься і слабку рекламну компанію служби в територіальній обороні, зокрема, в Києві.

Питання забезпечення резервістів озброєнням також не вирішене. За словами Семирог-Орлика, вони зможуть отримати максимум стрілецьку зброю.

"Я знаю, що у нас є зброя на складах. Де і в якій кількості – я не знаю. Я всього-на-всього сержант, але я знаю, що на руках у мене буде автомат, у взводі, напевно, видаватимуть кулемет КП (кулемет Дегтярьова – - ред.) або РКК (ручний кулемет Калашникова – - ред.). Це максимум, що ми отримаємо", – зазначив він.

При цьому командувач територіальної борони ЗСУ, генерал Анатолій Баргілевич запевняє, що в ТрО вже є на озброєнні власна артилерія.

"Це 60-мм міномети. У кожній бригаді тероборони є необхідна кількість мінометних підрозділів. Враховуючи, що ЗСУ переходять на самохідну артилерію, всю причіпну артилерію бачу на озброєнні в бригадах тероборони. Це дозволить нам ефективно боротися з противником на великих відстанях і не втрачати людей", – повідомив він інтерв'ю "АрміяІнформ".

На цей час в Україні створено 25 бригад територіальної оборони в кожному обласному центрі, до середини наступного року їх необхідно буде переформатувати і доукомплектувати. Планується, що всього в ТрО будуть близько 80 тисяч "резервних" бійців плюс ще 10 тисяч офіцерів-контрактників.

У "партизанських" військах має бути близько ста тисяч бійців (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Денис Семирог-Орлик впевнений, що саме ця "партизанська армія" зможе зруйнувати агресивні плани Кремля щодо захоплення більшої частини території України.

"Люди, не зважаючи на поточний стан тероборони, все-таки будуть вести тотальний опір по всій території країни, і російським військам буде складно зайти на велику відстань і не бути відрізаними від баз постачання. Чому так буде? Тому що українцям є що втрачати", – резюмував архітектор.

Джерело РБК-Україна в силових структурах зазначило, що в листопаді були оголошені масштабні навчання територіальної оборони, які, в тому числі дозволять оцінити готовність цього роду військ на даному етапі.

Зимова війна

Розгортання сил тероборони, формування партизанського руху можуть бути ефективними механізмами, але тільки в тому випадку, якщо війська Путіна "застрягнуть" на захопленій території. Поки ж очільник Кремля очевидно розраховує на швидкоплинну – до місяця – наступальну операцію на півдні України для формування "коридору" до Криму.

Так вважає колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко. На його думку, остаточне рішення щодо нового удару по сусідній країні російський президент ще не прийняв, але може сформувати свою думку за підсумками онлайн-зустрічі з Джо Байденом, наміченої на грудень.

Водночас генерал звернув увагу, що у Росії вже є досвід проведення вдалої зимової наступальної операції проти ЗСУ. Мова про захоплення важливого транспортного вузла Дебальцеве в Донецькій області в кінці січня-початку лютого 2015 року. Тоді підрозділи російської армії і сепаратистів "Л/ДНР" змогли захопити місто і витіснити звідти українські війська.

"На жаль, ми маємо досвід Дебальцево, яке було взимку. І взагалі вони (росіяни, - ред.) - північні люди, і проходять підготовку у відповідних умовах. Тобто, для них це не складне питання (вести війну в зимових умовах – ред.) ",- зазначив Романенко в коментарі РБК-Україна.

Крім того, військовий експерт упевнений, що виключно сухопутними силами РФ не впорається. Швидкоплинну операцію може забезпечити тільки значна підтримка "з повітря".

"Щоб операція була короткою, їм треба застосовувати свої повітряно-космічні сили, а потім ракетні війська і артилерію. Інакше будуть, і вони це розуміють, великі втрати особового складу", – резюмував він.

У Стратегії військової безпеки, яку Зеленський затвердив 25 березня поточного року, йдеться, що мета України – побудова "всеохоплюючої оборони". Яка, зокрема, включатиме в себе розвиток сил територіальної оборони та руху опору "за підтримки громадянського суспільства".

Стратегія нацбезпеки передбачає створення "сил опору" (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Але, щоб не допустити розширення російської агресії на своїй території в разі "години Ч", Україні слід завдавати превентивні удари по противнику, заявив полковник Іван Апаршин - колишній керівник директорату з нацбезпеки і оборони в Офісі президента Зеленського.

"Коли формувалися надважливі документи - Стратегія нацбезпеки і Стратегія військової безпеки - ми, а я тоді ще працював в Офісі президента, наполягали, щоб у Стратегії військової безпеки обов'язково був такий засіб як нанесення превентивних ударів по Росії", – повідомив він РБК-Україна.

За його словами, в стратегічних документах слід було записати, що Україна залишає за собою право нанесення превентивного удару навіть на території іншої держави. Такий інструмент гіпотетично можна застосувати, якщо "будуть підстави зробити висновок, що агресія щодо нас неминуча", підкреслив Апаршин.

Це важливо, тому що колони противника логічніше знищувати ракетним ударом на відстані 120-180 км від кордону в глибині російської території на етапі їх формування. Якщо вони підійдуть до наших рубежів на 20-30 км і почнуть переформатуватися в батальйонні, а потім в ротні колони, то зупинити вторгнення буде практично неможливо, уточнив експерт.

Втім, він також визнав що не бачить на даний момент ознак підготовки широкомасштабного вторгнення РФ цієї зими. Але головне - експерти не можуть зрозуміти, навіщо це може бути вигідно Путіну саме зараз?

"Ми не намагаємося зрозуміти, що в голові у Путіна. Це невдячна справа. Ми працюємо над тим, щоб в ній з'явилося чітке розуміння: новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати, тому не варто цього робити", – відповів на це риторичне питання міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.