"Есть успешный опыт". Генерал рассказал, может ли РФ зимой решиться на вторжение

По мнению Романенко, президент России Владимир Путин еще не принял окончательное решение о новом ударе по Украине, но может сформировать свое мнение по итогам онлайн-встречи с американским президентом Джо Байденом.

Он также отметил, что у России уже есть опыт удачной зимней наступательной операции против украинской армии. Речь о захвате важного транспортного узла Дебальцево в Донецкой области в конце января - начале февраля 2015 года. Тогда подразделения российской армии и сепаратистов "Л/ДНР" смогли захватить город и вытеснить украинские войска.

"К сожалению, мы имеем опыт Дебальцево, которое было зимой. И вообще они (россияне, - ред.) - северные люди, и проходят подготовку в соответствующих условиях. То есть для них это не сложный вопрос (вести войну в зимних условиях, - ред.)", - отметил Романенко в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, военный эксперт уверен, что быстрое наступление России сможет обеспечить только значительная поддержка "с воздуха".