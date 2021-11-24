РФ стягує до кордону з Україною військових і техніку "в насторожуючій кількості", - CIT

Міжнародна група журналістів Conflict Intelligence Team (CIT) опублікувала власне розслідування про "насторожуюче" скупчення Росією військ і техніки поблизу кордонів з Україною. CIT знайшла в соцмережах нові фото концентрації збройних сил РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт CIT .

Дослідники помітили перекидання нової техніки у Воронезькій області РФ, а також пересування ешелонів зі Ставропілля в бік окупованого Криму.

"До моменту написання попереднього матеріалу (2 листопада - ред.) єдиним новим з'єднанням, присутність якого ми відзначили біля кордону з Україною, була 4-а танкова дивізія. Тепер же до неї додалися як мінімум інші формування 1-ї танкової армії, а також окремі частини 49-ї і 58-ї армій Південного військового округу. Все це говорить про зосередження сил приблизно в масштабах весни цього року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, з'явилися два відео, на яких видно транспортування ешелонів з БМП-3 і БТР-82 в с. Валуйки в Білгородській області (23 км від кордону з Україною).

CIT знайшли відео з TikTok, опубліковане 11 листопада, на якому видно завантаження 34-ї окремої мотострілецької бригади і 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії в Ставропольському краю в окупованому Криму. Також на відео помітили ешелон з танками Т-72Б3, який знято на ще одному відео в TikTok.

На думку аналітиків, перекидання військ відбувається порівняно повільно. Однак якщо вона відбуватиметься в такому ж темпі до січня, то загальна чисельність угруповання військ біля кордону і в Криму значно перевищить квітневі показники.

Дослідники згодні з оцінками розвідок, що готовність до можливої операції на підконтрольній українській владі території буде досягнута як мінімум не раніше початку наступного року.