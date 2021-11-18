"Є серйозне занепокоєння": західний дипломат про війська РФ біля кордонів України
Захід стурбований можливістю прямої агресії Росії проти України вже цієї зими. Біля кордонів відбувається незвичайна концентрація російської техніки.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну".
Джерело РБК-Україна серед західних дипломатів сказало, що про мотиви Росії завжди дуже важко здогадатися, є приводи для занепокоєння.
"Є серйозне занепокоєння. Зображення, які доступні навіть з відкритих джерел, дуже чітко показують, що відбувається незвичайна концентрація поблизу кордонів України російських танків, артилерії, бронетехніки, а також іншого озброєння і підрозділів, які дуже боєздатні", - заявив співрозмовник видання.
Нагадаємо, глава Пентагону заявив, що Вашингтон уважно стежить за скупченням російських військ біля кордону України.
Зазначимо, США і ЄС можуть ввести санкції проти Росії, у разі агресії проти України.