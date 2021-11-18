"Є серйозне занепокоєння": західний дипломат про війська РФ біля кордонів України

Захід стурбований можливістю прямої агресії Росії проти України вже цієї зими. Біля кордонів відбувається незвичайна концентрація російської техніки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну ".

Джерело РБК-Україна серед західних дипломатів сказало, що про мотиви Росії завжди дуже важко здогадатися, є приводи для занепокоєння.

"Є серйозне занепокоєння. Зображення, які доступні навіть з відкритих джерел, дуже чітко показують, що відбувається незвичайна концентрація поблизу кордонів України російських танків, артилерії, бронетехніки, а також іншого озброєння і підрозділів, які дуже боєздатні", - заявив співрозмовник видання.