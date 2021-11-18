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"Есть серьезное беспокойство": западный дипломат о войсках РФ у границ Украины

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Киев, Четверг 18 ноября 2021 09:30
"Есть серьезное беспокойство": западный дипломат о войсках РФ у границ Украины Фото: Запад обеспокоен войсками РФ у границ Украины (Getty Images)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Запад обеспокоен возможностью прямой агрессии России против Украины уже этой зимой. Возле границ происходит необычная концентрация российской техники.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину".

Источник РБК-Украина среди западных дипломатов сказал, что о мотивах России всегда очень трудно догадаться, есть поводы для беспокойства.

"Есть серьезное беспокойство. Изображения, которые доступны даже из открытых источников, очень четко показывают, что происходит необычная концентрация вблизи границ Украины российских танков, артиллерии, бронетехники, а также другого вооружения и подразделений, которые очень боеспособны", - заявил собеседник издания.

Напомним, глава Пентагона заявил, что Вашингтон внимательно следит за скоплением российских войск у границы Украины.

Отметим, США и ЕС могут ввести санкции против России, в случае агрессии против Украины.

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Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину