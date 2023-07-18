Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал России в удовлетворении исковых требований против Украины в полном объеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.
Как отмечается, в июле 2021 года российское правительство направило в ЕСПЧ заявление, ставшее единственной межгосударственной жалобой против Украины.
Россияне предъявили 10 групп обвинений. В частности, они обвинили Украину в якобы административных практиках "убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападения на российские посольства и консульства".
В этой жалобе Россия также попыталась приписать Украине ответственность за крушение авиалайнера MH17, потому что Украина "не закрыла воздушное пространство".
Кроме того, РФ жаловалась на блокировку Северо-Крымского канала и просила суд обязать Украину возобновить подачу воды в Крым и прекратить "притеснения" в использовании русского языка. Но суд еще в 2021 году отказал в этом. Остальные исковые требования отклонили сегодня.
После тщательного исследования Судом представленных государством-истцом материалов и доказательств, а также учитывая поведение России и отсутствие какого-либо сотрудничества с марта 2022 года, ЕСПЧ отказал в удовлетворении иска в полном объеме и изъял его из реестра дел.
Иск Украины против России в ЕСПЧ
Напомним, что в июне 22 года ЕСПЧ принял новый иск Украины против России о массовых преступлениях, совершенных после 24 февраля.
В январе этого года Европейский суд по правам человека определил, что РФ оккупировала часть Донбасса 11 мая 2014 года. Также суд объявил свое решение о приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России".
Позже ЕСПЧ объединил два дела Украины против России, чтобы ускорить их рассмотрение.
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