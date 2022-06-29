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ЄСПЛ прийняв новий позов України проти Росії

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Середа 29 червня 2022 15:20
ЄСПЛ прийняв новий позов України проти Росії Фото: ЄСПЛ прийняв новий позов України проти Росії (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду позов України проти Росії. Він був поданий до ЄСПЛ 23 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

"Міждержавна справа "Україна проти Росії (X)" (Заява № 11055/22) стосується тверджень уряду України про масові і грубі порушення прав людини, скоєних РФ в ході військових операцій на території України з 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Глава ЄСПЛ Роберт Спано передав справу в четверту секцію суду і поінформував про це Росію.

У суді додали, що на розгляді ЄС перебувають п'ять міждержавних скарг, поданих Україною проти РФ. При цьому до суду подано близько 8500 індивідуальних скарг.

Україна в позові звинувачує владу Росії в порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв'язку з незаконним вторгненням на суверенну територію України. Зокрема, порушення права на життя, заборони тортур, права на свободу і недоторканність, права на повагу до приватного і сімейного життя, права на свободу думки і вираження, свободу зібрань і асоціацій і право на захист власності.

Нагадаємо, Мін'юст подав новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини.

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