ЄСПЛ відмовив Росії в задоволенні позовних вимог проти України

Як зазначається, у липні 2021 року російський уряд подав до ЄСПЛ заяву, що стала єдиною міждержавною скаргою проти України.

Росіяни висунули 10 груп звинувачень. Зокрема, вони закидали Україні нібито адміністративні практики "вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеженнях на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства".

У цій скарзі Росія також спробувала приписати Україні відповідальність за катастрофу авіалайнера MH17, тому що Україна "не закрила повітряний простір".

Крім того, РФ скаржилась на блокування Північно-Кримського каналу та просила суд зобовʼязати Україну відновити подачу води до Криму та припинити "утиски" у використанні російської мови. Але суд ще у 2021 році відмовив у цьому. Інші позовні вимоги відхилили сьогодні.

Після ретельного дослідження Судом представлених державою-позивачем матеріалів і доказів, а також враховуючи поведінку Росії та відсутність будь-якої співпраці з березня 2022 року, ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову у повному обсязі та вилучив його з реєстру справ.

Позов України проти Росії до ЄСПЛ

Нагадаємо, що у червні 22 року ЄСПЛ прийняв новий позов України проти Росії про масові злочини, скоєні після 24 лютого.

У січні цього року Європейський суд із прав людини визначив, що РФ окупувала частину Донбасу 11 травня 2014 року. Також суд оголосив своє рішення щодо прийнятності міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії".

Пізніше ЄСПЛ об'єднав дві справи України проти Росії, щоб прискорити їх розгляд.