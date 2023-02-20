Ускорит рассмотрение: ЕСПЧ объединил два дела Украины против России

Европейский суд по правам человека объединил дела "Украина и Нидерланды против России" и "Украина против России (Х)" о полномасштабном вторжении в одно крупное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook уполномоченной по делам ЕСПЧ Маргариты Сокоренко.

"ЕСПЛ объединил дела "Украина и Нидерланды против России", в котором суд уже признал оккупацию РФ восточной Украины с 2014 года, и "Украина против России (Х)" о полномасштабном вторжении в одно большое производство. Теперь так называемое "великое дело" по Донбассу "стала еще больше", - написала Сокоренко.

Она назвала это решение "процессуальной победой Украины в ЕСПЧ" и пояснила, что объединение дел имеет сразу несколько преимуществ.

Среди них - ускорение рассмотрения дела о полномасштабном вторжении "Украина против России (Х)". По ее словам, этим объединением Украина "сэкономила" минимум год-два.

Кроме того, таким образом, дела будут изучать в более глобальном контексте, а не только полномасштабное вторжение "в вакууме".

Отмечено, что из-за того, что некоторые аспекты этих дел сходны и дополняют друг друга, это поможет оптимизировать процесс, а решение суда сделать более эффективным. Сокоренко объяснила, что после объединения дел будут рассматриваться разные аспекты нарушения прав человека с 2014 года, а некоторые из них развиваются по своему характеру.

Также объединение дел в одно производство может придать ему большее значение, а Украине - большую поддержку и платформу для продвижения дела перед мировым сообществом. Так, по делу в отношении Донбасса вместе с Украиной созаявителем является Нидерланды, а к заявлению о полномасштабном вторжении 26 государств объявили о желании присоединиться как третьи стороны.

По словам Сокоренко, решение ЕСПЧ является "серьезной основой" для усиления позиции Украины в привлечении России к ответственности в контексте доведения "логической цепочки" умышленности и целенаправленности действий агрессора.

Теперь ЕСПЧ рассматривает четыре дела Украины против России: