Ускорит рассмотрение: ЕСПЧ объединил два дела Украины против России
Европейский суд по правам человека объединил дела "Украина и Нидерланды против России" и "Украина против России (Х)" о полномасштабном вторжении в одно крупное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook уполномоченной по делам ЕСПЧ Маргариты Сокоренко.
"ЕСПЛ объединил дела "Украина и Нидерланды против России", в котором суд уже признал оккупацию РФ восточной Украины с 2014 года, и "Украина против России (Х)" о полномасштабном вторжении в одно большое производство. Теперь так называемое "великое дело" по Донбассу "стала еще больше", - написала Сокоренко.
Она назвала это решение "процессуальной победой Украины в ЕСПЧ" и пояснила, что объединение дел имеет сразу несколько преимуществ.
Среди них - ускорение рассмотрения дела о полномасштабном вторжении "Украина против России (Х)". По ее словам, этим объединением Украина "сэкономила" минимум год-два.
Кроме того, таким образом, дела будут изучать в более глобальном контексте, а не только полномасштабное вторжение "в вакууме".
Отмечено, что из-за того, что некоторые аспекты этих дел сходны и дополняют друг друга, это поможет оптимизировать процесс, а решение суда сделать более эффективным. Сокоренко объяснила, что после объединения дел будут рассматриваться разные аспекты нарушения прав человека с 2014 года, а некоторые из них развиваются по своему характеру.
Также объединение дел в одно производство может придать ему большее значение, а Украине - большую поддержку и платформу для продвижения дела перед мировым сообществом. Так, по делу в отношении Донбасса вместе с Украиной созаявителем является Нидерланды, а к заявлению о полномасштабном вторжении 26 государств объявили о желании присоединиться как третьи стороны.
По словам Сокоренко, решение ЕСПЧ является "серьезной основой" для усиления позиции Украины в привлечении России к ответственности в контексте доведения "логической цепочки" умышленности и целенаправленности действий агрессора.
Теперь ЕСПЧ рассматривает четыре дела Украины против России:
- Украина против России (по Крыму);
- Украина и Нидерланды против России (по захвату земель на востоке Украины с 2014 года и полномасштабного вторжения);
- Украина против России (VIII) (по захвату моряков);
- Украина против России (IX) (по политике убийств оппонентов).
Напомним, 25 января Европейский суд по правам человека определил, что РФ оккупировала часть Донбасса 11 мая 2014 года. Также суд объявил свое решение о приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России".
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