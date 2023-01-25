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ЕСПЧ определился с датой начала российской оккупации Донбасса

Новина українською →
Донбасс, Среда 25 января 2023 18:12
ЕСПЧ определился с датой начала российской оккупации Донбасса Фото: ЕСПЧ определился с датой начала российской оккупации Донбасса (facebook com EuropeanCourtHumanRights)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 25 января, Европейский суд по правам человека определил, что РФ оккупировала часть Донбасса 11 мая 2014 года. Также суд объявил свое решение о приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета по правовой политике Дениса Маслова.

Отмечается, что речь идет о массовых нарушениях прав людей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, похищении и попытках незаконного вывоза в РФ детей-сирот в 2014 году и авиакатастрофе самолета рейса MH17.

Маслов объяснил, что суд признал приемлемость дела. Это означает следующее:

  • суд признает контроль России на Донбассе и определяет временные и территориальные границы оккупации;
  • начиная с 11 мая 2014 года, события на Донбассе подпадают под юрисдикцию суда;
  • ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела "Украина и Нидерланды против России" по существу.

"Это решение ЕСПЧ станет аргументом и для других судебных процессов. И поможет привлечь РФ к ответственности. Каждое российское преступление должно быть доказано, а виновные – понести наказание", - добавил Маслов.

Именно 11 мая 2014 пророссийские боевики объявили о проведении незаконного "референдума" в Донецкой и Луганской областях. Результатом этого стало создание подконтрольных РФ группировок "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека вынес решение по первому делу об оккупации Россией территории Украины.

Ранее сообщалось,что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Украины против России. Он был подан в ЕСПЧ 23 июня.

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