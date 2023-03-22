ЕСПЧ назвал дату слушания дела Украины против России по оккупации Крыма

Сегодня, 22 марта, Европейский суд по правам человека назначил дату слушания дела Украины против России по оккупации Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело касается иска Украины о том, что российские власти полуострова систематически нарушали права человека в Крыму, начиная с февраля 2014 года.

"В конце письменной процедуры глава суда сообщил сторонам, что в интересах надлежащего отправления правосудия суд проведет слушания по поводу приемлемости и сути дела, и временно назначил это слушание на 8 ноября 2023 года ", - говорится в сообщении.

По данным ЕСПЧ, в ходе слушания суд рассмотрит суть жалоб, которые он уже признал приемлемыми, а также приемлемость и суть дела по политическим заключенным и жалобы, поданной в заявлении № 20958/14 в соответствии со статьей 8 Конвенции о передаче осужденных.

Напомним, 25 января Европейский суд по правам человека определил, что РФ оккупировала часть Донбасса 11 мая 2014 года. Также суд объявил свое решение о приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России".

Позже ЕСПЧ объединил два дела Украины против России, чтобы ускорить их рассмотрение.

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