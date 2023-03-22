ua ru
Ср, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄСПЛ назвав дату слухання справи України проти Росії щодо окупації Криму

Новость на русском →
Брюссель, Середа 22 березня 2023 20:47
ЄСПЛ назвав дату слухання справи України проти Росії щодо окупації Криму Фото: ЄСПЛ назвав дату слухання справи України проти Росії (facebook.com EuropeanCourtHumanRights)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 22 березня, Європейський суд з прав людини призначив дату слухання справи України проти Росії щодо окупації Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Справа стосується позову України про те, що російська влада півострова систематично порушувала права людини в Криму починаючи з лютого 2014 року.

"Наприкінці письмової процедури голова суду повідомив сторонам, що в інтересах належного відправлення правосуддя суд проведе слухання щодо прийнятності та суті справи, і тимчасово призначив це слухання на 8 листопада 2023 року", - йдеться в повідомленні.

За даними ЄСПЛ, під час слухання суд розгляне суть скарг, які він уже визнав прийнятними, а також прийнятність і суть справи щодо політичних в’язнів та скарги, поданої у заяві № 20958/14 відповідно до статті 8 Конвенції щодо передачі засуджених осіб.

Нагадаємо, 25 січня Європейський суд із прав людини визначив, що РФ окупувала частину Донбасу 11 травня 2014 року. Також суд оголосив своє рішення щодо прийнятності міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії".

Пізніше ЄСПЛ об'єднав дві справи України проти Росії, щоб прискорити їх розгляд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крым ЕСПЧ Европейский суд Війна Росії проти України
NEWS
Джанкойський вузол. Навіщо Україна вдарила по ньому та як це допоможе звільнити Крим
Джанкойський вузол. Навіщо Україна вдарила по ньому та як це допоможе звільнити Крим
DAILY
Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна