ЄСПЛ назвав дату слухання справи України проти Росії щодо окупації Криму

Сьогодні, 22 березня, Європейський суд з прав людини призначив дату слухання справи України проти Росії щодо окупації Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Справа стосується позову України про те, що російська влада півострова систематично порушувала права людини в Криму починаючи з лютого 2014 року.

"Наприкінці письмової процедури голова суду повідомив сторонам, що в інтересах належного відправлення правосуддя суд проведе слухання щодо прийнятності та суті справи, і тимчасово призначив це слухання на 8 листопада 2023 року", - йдеться в повідомленні.

За даними ЄСПЛ, під час слухання суд розгляне суть скарг, які він уже визнав прийнятними, а також прийнятність і суть справи щодо політичних в’язнів та скарги, поданої у заяві № 20958/14 відповідно до статті 8 Конвенції щодо передачі засуджених осіб.

Нагадаємо, 25 січня Європейський суд із прав людини визначив, що РФ окупувала частину Донбасу 11 травня 2014 року. Також суд оголосив своє рішення щодо прийнятності міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії".

Пізніше ЄСПЛ об'єднав дві справи України проти Росії, щоб прискорити їх розгляд.

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