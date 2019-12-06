Нападник на базу ВМС США був громадянином Саудівської Аравії

Стрілець навчався в США за програмою військової підготовки
Нападник на авіабазі ВМС США в місті Песакола, штат Флорида був громадянином Саудівської Аравії, який навчався за програмою військової підготовки. Про це повідомляє CNN з посиланням на інформацію, підтверджену п'ятьма чиновниками Міноборони США і однією посадовою особою, знайомим з матеріалами розслідування.
Зазначається, що слідчі розглядають версію терористичного акту, але "про висновки говорити поки рано".
Розслідуванням займається ФБР, Агентство з контролю за обігом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин. Справа перебуває на контролі президента США.
Трамп висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалим і заявив, що вже обговорив ситуацію з королем Саудівської Аравії.
"Король Саудівської Аравії Сальман тільки що закликав висловити свої щирі співчуття сім'ям і друзям воїнів, загиблих і поранених під час нападу, який відбувся в штаті Пенсакола, штат Флорида", - написав він у Тwitter.
"Король сказав, що саудівський народ розлючений варварським актом нападника, і що ця людина жодним чином не висловлює почуттів і поглядів саудівського народу, який з любов'ю відноситься до американського народу", - додав Трамп.
Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 6 грудня, на військово-морській базі в Пенсаколі, штат Флорида, США сталася стрілянина. Тоді одна людина загинула, ще сім людей отримали поранення. Офіс шерифа округу Эскамбія повідомляв, що стрілок був застрелений. Ворота NASP на той момент були захищені через повідомлення про активну стрільбу.
Згодом стало відомо, що в результаті стрілянини на військово-морській базі загинули чотири людини.