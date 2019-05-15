ru
ua

ЄСПЛ призначив слухання у справі "Україна проти РФ" на 11 вересня


Засідання ЄСПЛ у справі "Україна проти Росії (Крим)" призначено на 11 вересня

Засідання Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі "Україна проти Росії (Крим)" призначене на 11 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах ЄСПЛ Івана Ліщини у Facebook.

"Секретаріат уповноваженого з питань ЄСПЛ отримав листа, якого ми чекали з лютого цього року. Засідання суду щодо прийнятності 20958/14 (по Криму) призначено на 11 вересня 2019 р. Тримаємо кулаки і схрестімо пальці, щоб на цей раз воно сталося", - написав Ліщина.

За його словами, "як тільки Велика палата ЄСПЛ ухвалить рішення про нову дату слухання, ми в найкоротші терміни повідомимо про це ЗМІ і громадськість, і запросимо на ці слухання, як і попередньо планували".

Як повідомляло РБК-Україна, 18 лютого Міністерство юстиції України направило в ЄСПЛ додаткову заяву по справі незаконно затриманих російськими спецслужбами українських моряків.

Додамо, раніше родичі українських військовополонених моряків зустрілися з постійним представником України при Раді Європи Дмитром Кулебой і обговорили подачу індивідуальних скарг у ЄСПЛ.

6 лютого, ЄСПЛ переніс на невизначений термін слухання по кримській скарзі України проти Росії з приводу анексії Криму. Раніше в суді повідомляли, що розглянуть міждержавний України позов проти Росії щодо окупації Криму 27 лютого. Мова йде про позов проти Росії від 13 березня 2014 року щодо Криму.

Іран відмовився від переговорів з Трампом Парубій підписав "мовний закон"
Читати всі новини