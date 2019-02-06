ЄСПЛ переніс слухання позову України проти Росії

Фото: ЄСПЛ (echr.coe.int)

Про причини перенесення слухань поки не повідомляється

Європейський суд з прав людини (ЕСПЧ) переніс на невизначений термін слухання по кримській скарзі України проти Росії з приводу анексії Криму. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Укрінформ.

Про причини перенесення і можливу іншу дату слухань поки не повідомляється.

"Суд прийняв рішення відкласти слухання, заплановані на 27 лютого", - йдеться в повідомленні.

Раніше в суді повідомляли, що розглянуть міждержавний позов України проти Росії щодо окупації Криму 27 лютого. Мова йде про позов проти Росії від 13 березня 2014 року щодо Криму.

До цього ЄСПЛ повернув статус пріоритетного справі за скаргою українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко.

Нагадаємо, 7 січня Україна направила до Європейського суду з прав людини ще один позов проти Російської Федерації через захоплення кораблів і моряків у Керченській протоці.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України розірвав угоду про обмін з Російською Федерацією правовою інформацією.