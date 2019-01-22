ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Україна подасть індивідуальні скарги по українських моряках в ЄСПЛ

Новини » Політика    22.01.2019 - 19:28
Україна подасть індивідуальні скарги по українських моряках в ЄСПЛ
Ілюстративне фото (echr.coe.int)

Крім того, Україна готує позов до Міжнародного суду ООН

Родичами українських військовополонених моряків зустрілися з Постійним представником України при Раді Європи Дмитром Кулебою та обговорили подання індивідуальних скарг до ЄСПЛ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової. 

Як зазначається, основними питаннями, які обговорювалися, були стан дотримання прав людини в Криму, звільнення та захист українських військовополонених та політичних в’язнів.

"Зокрема, зазначалося про подання індивідуальних скарг до ЄСПЛ та заяв до Міжнародного суду ООН", - повідомила Денісова. 

Родичі українських моряків звернули увагу Кулеби на стан здоров’я військовополонених і на те, що трьом пораненим необхідна кваліфікована медична допомога.

Україна подасть індивідуальні скарги по українських моряках в ЄСПЛ

Нагадаємо, родичі українських військовополонених моряків під час зустрічі у Страсбурзі з Головою делегації ЄС в Раді Європи Мегленою Куневою попросили країни ЄС допомогти у наданні кваліфікованої медичної допомоги морякам, яких тримають у СІЗО в РФ.

РБК-Україна писало, що Україна направила до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Російської Федерації за захоплення кораблів і моряків в Керченській протоці. 

Поранених українських моряків можуть завтра перевезти у "Лефортово", - родичі ЄС може запровадити санкції проти Росії через ситуацію з українськими моряками
Новини України ЕСПЧморяки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся