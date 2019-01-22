Україна подасть індивідуальні скарги по українських моряках в ЄСПЛ

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Крім того, Україна готує позов до Міжнародного суду ООН

Родичами українських військовополонених моряків зустрілися з Постійним представником України при Раді Європи Дмитром Кулебою та обговорили подання індивідуальних скарг до ЄСПЛ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової.

Як зазначається, основними питаннями, які обговорювалися, були стан дотримання прав людини в Криму, звільнення та захист українських військовополонених та політичних в’язнів.

"Зокрема, зазначалося про подання індивідуальних скарг до ЄСПЛ та заяв до Міжнародного суду ООН", - повідомила Денісова.

Родичі українських моряків звернули увагу Кулеби на стан здоров’я військовополонених і на те, що трьом пораненим необхідна кваліфікована медична допомога.

Нагадаємо, родичі українських військовополонених моряків під час зустрічі у Страсбурзі з Головою делегації ЄС в Раді Європи Мегленою Куневою попросили країни ЄС допомогти у наданні кваліфікованої медичної допомоги морякам, яких тримають у СІЗО в РФ.

РБК-Україна писало, що Україна направила до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Російської Федерації за захоплення кораблів і моряків в Керченській протоці.