ЕСПЧ назначил слушания по делу "Украина против РФ" на 11 сентября

Заседание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Украина против России (Крым)" назначено на 11 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ Ивана Лищины в Facebook.

"Секретариат уполномоченного по вопросам ЕСПЧ получил письмо, которого мы ждали с февраля этого года. Заседание суда о приемлемости 20958/14 (по Крыму) назначено на 11 сентября 2019 г. Держим кулаки и скрестим пальцы, чтобы на этот раз оно произошло", - написал Лищина.

Он отметил, "как только Большая палата ЕСПЧ примет решение о новой дате слушания, мы в кратчайшие сроки сообщим об этом СМИ и общественность, и пригласим на эти слушания, как предварительно и планировали".

Как писало РБК-Украина, 18 февраля Министерство юстиции Украины направило в ЕСПЧ дополнительное заявление по делу незаконно задержанных российскими спецслужбами украинских моряков.

Добавим, ранее родственники украинских военнопленных моряков встретились с постоянным представителем Украины при Совете Европы Дмитрием Кулебой и обсудили подачу индивидуальных жалоб в ЕСПЧ.

6 февраля, ЕСПЧ перенес на неопределенный срок слушанья по крымской жалобе Украины против России по поводу аннексии Крыма. Ранее в суде сообщали, что рассмотрят межгосударственный иск Украины против России относительно оккупации Крыма 27 февраля. Речь идет об иске Украины против России от 13 марта 2014 года в отношении Крыма.