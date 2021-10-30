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Есмінець США відправляється в Чорне море

Автор: Наталья Скороход

Есмінець США USS Porter вирушає в Чорне море. Там він буде взаємодіяти з партнерами по НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили США.

Ракетний есмінець Військово-Морських сил США USS Porter (DDG-78) висувається в Чорноморський регіон, де буде взаємодіяти зі своїми союзниками та партнерами по НАТО.

"USS Porter (DDG 78) почав свій транзит на північ в Чорне море, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО в регіоні!",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше генсек НАТО Столтенберг заявляв про те, що НАТО наростив присутність в Чорноморському регіоні. Також НАТО вивчає можливості для швидкого перекидання підкріплень в цей регіон у разі агресії Росії.

Раніше повідомлялося, що бомбардувальники США також беруть участь у навчаннях в чорному і Балтійському морі. Вони відпрацьовують удари по кораблях супротивників.

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НАТОСполучені Штати АмерикиЧорне море