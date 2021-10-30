Есмінець США відправляється в Чорне море

Есмінець США USS Porter вирушає в Чорне море . Там він буде взаємодіяти з партнерами по НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили США .

Ракетний есмінець Військово-Морських сил США USS Porter (DDG-78) висувається в Чорноморський регіон, де буде взаємодіяти зі своїми союзниками та партнерами по НАТО.

"USS Porter (DDG 78) почав свій транзит на північ в Чорне море, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО в регіоні!",- йдеться в повідомленні.