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Бомбардувальники США відпрацьовують знищення кораблів Росії в Балтійському і Чорному морі

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Вашингтон, Четвер 28 жовтня 2021 20:53
Бомбардувальники США відпрацьовують знищення кораблів Росії в Балтійському і Чорному морі Фото: бомбардувальники США B - 1B Lancer відпрацьовують знищення російських кораблів (twitter.com/DeptofDefense)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бомбардувальники ВПС США B - 1B Lancer відпрацьовують знищення кораблів Росії в чорному і Балтійському морі. Два літаки цього типу можуть випустити 48 протикорабельних ракет великої дальності LRASM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський журнал Forbes.

Зазначається, що на початку жовтня чотири бомбардувальники B-1B Lancer були направлені зі штату Техас на базу британських Королівських ВПС у Фейрфорді. Два літаки 19 жовтня злетіли для участі в навчаннях над Балтійським і Чорним морями. Вони перебували в повітрі 12 годин.

Літаки спочатку вирушили на схід і над Північним морем дозаправилися в повітрі. Потім бомбардувальники попрямували на південь в район Чорного моря. Під час польоту їх супроводжували винищувачі Польщі та Румунії.

Під час польоту бомбардувальники відпрацювали нанесення масованого удару по кораблях противника. За даними видання, два літаки цього типу можуть випустити 48 протикорабельних ракет великої дальності LRASM.

"Цього може виявитися цілком достатньо, щоб потопити весь флот за один удар і усунути головну загрозу кораблям США і їх союзників в регіоні", - зазначає автор статті.

Під час польоту бомбардувальників США над Чорним морем їх супроводжувала пара винищувачів Су-30 Росії, які базуються в окупованому Криму.

"B - 1 не намагалися увійти в Російський повітряний простір. У воєнний час в цьому і не було б необхідності. Велика дальність дії LRASM дозволить B - 1 стріляти по російським кораблям в будь-якій точці Чорного моря з повітряного простору НАТО", - йдеться в статті.

Автор зазначає, що B-1B Lancer став першим типом літаків, модифікованим ВПС США для несення нової протикорабельної ракети великої дальності (LRASM) з дальністю польоту близько 480 кілометрів. Кожен бомбардувальник цього типу здатний нести 24 ракети.

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