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НАТО вивчає можливості для швидкого перекидання військ в регіон Чорного моря, - Столтенберг

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Четвер 21 жовтня 2021 21:43
НАТО вивчає можливості для швидкого перекидання військ в регіон Чорного моря, - Столтенберг Фото: НАТО вивчає можливості перекидання військ в Чорноморський регіон (facebook.com/NATO)
Автор: Сергій Пишкін

НАТО наростив присутність в Чорноморському регіоні. Розглядає можливості перекидання підкріплень в разі потреби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

За словами Столтенберга, альянс наростив свою присутність в Чорноморському регіоні й наразі продовжує вивчати можливості для швидкого перекидання підкріплень в разі необхідності.

"Ми наростили присутність в Чорноморському регіоні, в морі, повітрі і на суші у відповідь на агресивні дії Росії. Ми також вивчаємо можливості для швидкого перекидання підкріплень в регіон в разі необхідності", - відзначив генсек альянсу.

Зокрема, альянс оцінив загрози від ракетного потенціалу РФ та посилив свої військово-повітряні сили й протиповітряну оборону.

"Міністри також провели оцінку прогресу, який був досягнутий в питанні реагування на підсилюється загрозу з боку російських ракетних систем. Ми дзеркально не відповідатиме на дестабілізуючий поведінку Росії, і у нас немає наміру розміщувати в Європі нові ракети наземного базування з ядерними боєголовками", - додав Столтенберг.

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