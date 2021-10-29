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Україна закликає збільшити присутність НАТО в Чорному морі, - Кулеба

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 13:29
Україна закликає збільшити присутність НАТО в Чорному морі, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Україна виступає за збільшення присутності НАТО в Чорному морі. Оскільки Російська Федерація розуміє тільки мову сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби для Atlantic Council.

"Збільшення присутності НАТО в районі Чорного моря значно знизить напруженість і стабілізує регіон, а не навпаки. Україна давно має справу з росіянами і дуже добре розуміє їхні міркування. Російське керівництво посилюється тільки тоді, коли відчуває слабкість. З російської точки зору немає нічого більш привабливого, ніж нерішучість їх супротивників", - зазначив Кулеба.

На його думку, Росія поважає силу і не піде на ризик ескалації, якщо не впевнена в рішучості іншої сторони.

"Саме тому Україна закликає до розширення присутності НАТО в Чорноморському регіоні і розширення співпраці між НАТО і союзниками, що не входять до НАТО", - додав міністр.

Він також зазначив, що чим раніше союзники дадуть Кремлю чіткий сигнал про рішучість і єдність, тим краще.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що альянс вивчає можливості для швидкого перекидання військ в регіон Чорного моря.

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НАТО Чорне море Дмитро Кулеба
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