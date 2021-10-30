UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Эсминец США отправляется в Черное море

Автор: Наталья Скороход

Эсминец США USS Porter отправляется в Черное море. Там он будет взаимодействовать с партнерами по НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы США.

Ракетный эсминец военно-морских сил США USS Porter (DDG-78) выдвигается в Черноморский регион, где будет взаимодействовать со своими союзниками партнерами по НАТО.

"USS Porter (DDG 78) начал свой транзит на север в Черное море, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе!", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее генсек НАТО Столтенберг заявлял о том, что НАТО нарастил присутствие в Черноморском регионе. Также НАТО изучает возможности для быстрой переброски подкреплений в этот регион в случае агрессии России.

Ранее сообщалось, что бомбардировщики США также принимают участие в учениях в Черном и Балтийском море. Они отрабатывают удары по кораблям противников.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты АмерикиЧерное море