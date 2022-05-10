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Покажіть свою гуманність. "Азов" закликав ООН врятувати поранених захисників Маріуполя

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Україна, Вівторок 10 травня 2022 18:41
Покажіть свою гуманність. "Азов" закликав ООН врятувати поранених захисників Маріуполя Фото: поранені в Маріуполі (t.me/polkazov)
Автор: Євгеній Прокопенко

Бійці полку "Азов" звернулися до ООН та Червоного хреста з закликом допомогти з евакуацією поранених на "Азовсталі". Нині там сотні тих, хто потребує необхідної медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Азов - Маріуполь.

Зараз на заблокованому заводі в Маріуполі знаходяться поранені військові - в повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування.

"Увесь цивілізований світ має бачити умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя і діяти! Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей, що вже не є комбатантами", - йдеться в повідомленні "Азову".

Азовці наголошують, військовослужбовці - з тяжкими пораненнями ціною власного здоров'я захищали Україну та увесь цивілізований світ.

"Невже тепер Україна і світова спільнота не здатні захистити та подбати про них? Ми вимагаємо негайної евакуації поранених військовослужбовців до контрольованих Україною територій, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд", - закликають захисники Маріуполя.

Нагадаємо, на "Азовсталі" ще лишаються цивільні громадяни, їх там більше сотні. А в Маріуполі наразі проживає близько 100 тисяч містян.

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