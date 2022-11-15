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Эскалация конфликта. В Чехии резко отреагировали на возможный удар РФ по Польше

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Прага, Вторник 15 ноября 2022 22:55
Эскалация конфликта. В Чехии резко отреагировали на возможный удар РФ по Польше Фото: Яна Чернохова, министр обороны Чехии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Возможный ракетный удар России по Польше в любом случае нагнетает эскалацию конфликта, даже если он был ошибочным.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Denik N, об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Чиновница отметила, что она считает информацию о падении российских ракет на территории Польши правдивой. Такие выводы она сделала после разговора с начальником чешского Генштаба и руководителем военной разведки.

"Мы считаем доказанным, что ракеты упали на территорию Польши. Сейчас идет оценка ситуации. Во всяком случае, я считаю это эскалацией ситуации, даже если это была ошибка. И даже если это была провокация или намеренное решение, мы все воспримем это как эскалацию конфликта", - заявила глава Минобороны Чехии.

Также Чернохова отметила, что сейчас выясняется вопрос о том, был ли этот удар намеренным или ошибочным.

"Сейчас все стороны пытаются быстро это расследовать, в частности выяснить тип ракет. Я не могу сказать больше сейчас. В любом случае мы считаем доказанным, что ракеты упали на территорию Польши, иначе начальник Генерального штаба и директор военной разведки не сообщили бы мне об этом, не сообщили бы мне какую-то дезинформацию. Они уже пообщались с коллегами за границей", - добавила министр.

Напомним, ранее в польских СМИ появилась информация о том, что две российских ракеты попали по селу Пшеводув, которое находится вблизи границы с Украиной. В результате атаки погибли два человека.

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Российская Федерация Польша Чехия ракетный удар
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