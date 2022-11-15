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Ескалація конфлікту. У Чехії різко відреагували на можливий удар РФ по Польщі

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Прага, Вівторок 15 листопада 2022 22:55
Ескалація конфлікту. У Чехії різко відреагували на можливий удар РФ по Польщі Фото: Яна Чорнохова, міністр оборони Чехії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Можливий ракетний удар Росії по Польщі в будь-якому разі нагнітає ескалацію конфлікту, навіть якщо він був помилковим.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Denik N, про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова.

Чиновниця наголосила, що вона вважає інформацію про падіння російських ракет на території Польщі правдивою. Такі висновки вона зробила після розмови з начальником чеського Генштабу та керівником військової розвідки.

"Ми вважаємо доведеним, що ракети впали на територію Польщі. Зараз іде оцінка ситуації. У всякому разі, я вважаю це ескалацією ситуації, навіть якщо це була помилка. І навіть якщо це була провокація чи навмисне рішення, ми всі сприймемо це як ескалацію конфлікту", - заявила голова Міноборони Чехії.

Також Чернохова зазначила, що наразі з'ясовується питання про те, чи був цей удар навмисним чи хибним.

"Зараз усі сторони намагаються швидко це розслідувати, зокрема з'ясувати тип ракет. Я не можу сказати більше зараз. У будь-якому випадку ми вважаємо доведеним, що ракети впали на територію Польщі, інакше начальник Генерального штабу та директор військової розвідки не повідомили б мені про це, не повідомили мені якусь дезінформацію. Вони вже поспілкувалися з колегами за кордоном", - додала міністр.

Нагадаємо, раніше у польських ЗМІ з'явилася інформація про те, що дві російські ракети потрапили по селу Пшеводув, яке знаходиться поблизу кордону з Україною. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

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