"Україна має право захищатися": Польща допоможе протистояти агресії РФ
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що його країна буде незмінно і міцно підтримувати Україну в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. Також він з главою МЗС України Дмитром Кулебой домовився докласти спільних зусиль для зміцнення міжнародної підтримки України у протидії російської агресії.
У ході зустрічі Кулеба поінформував свого польського колегу щодо системного загострення Росією ситуації з безпеки на тимчасово окупованих територіях України, нарощування російських військ до кордонів і збільшення інтенсивності російської пропаганди.
У свою чергу Рау висловив стурбованість діями Росії.
Сторони також обговорили поглиблення військово-політичного співробітництва.
Крім того, глави зовнішньополітичних відомств обговорили енергетичну складову регіональної безпеки, зокрема в контексті реалізації проекту "Північний потік-2", майбутнє головування Польщі в ОБСЄ.
Також сторони приділили особливу увагу зміцненню взаємодії України, Польщі і Литви у форматі "Люблінського трикутника" та підготовки інавгурації саміту "Кримської платформи".
Міністр Рау також висловив підтримку курсу України на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО.
"Україна має право захищатися", - підкреслив Рау під час візиту в Київ.
Нагадаємо, 8 квітня міністр закордонних справ Польщі прилетів в Україну з терміновим візитом через виникнення загрози нової російської агресії на кордонах України.
Крім того, на тлі агресивних дій Росії відбулася телефонна розмова Кулеби з главою МЗС Німеччини. У Берліні запевнили, що уважно стежать за діями Росії поблизу українського кордону.
Додамо, що нещодавно Кулеба закликав посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити загострювати ситуацію на Донбасі.