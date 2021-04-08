"Україна має право захищатися": Польща допоможе протистояти агресії РФ

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що його країна буде незмінно і міцно підтримувати Україну в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. Також він з главою МЗС України Дмитром Кулебой домовився докласти спільних зусиль для зміцнення міжнародної підтримки України у протидії російської агресії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України .

У ході зустрічі Кулеба поінформував свого польського колегу щодо системного загострення Росією ситуації з безпеки на тимчасово окупованих територіях України, нарощування російських військ до кордонів і збільшення інтенсивності російської пропаганди.

У свою чергу Рау висловив стурбованість діями Росії.

Сторони також обговорили поглиблення військово-політичного співробітництва.

Крім того, глави зовнішньополітичних відомств обговорили енергетичну складову регіональної безпеки, зокрема в контексті реалізації проекту "Північний потік-2", майбутнє головування Польщі в ОБСЄ.

Також сторони приділили особливу увагу зміцненню взаємодії України, Польщі і Литви у форматі "Люблінського трикутника" та підготовки інавгурації саміту "Кримської платформи".

Міністр Рау також висловив підтримку курсу України на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО.

"Україна має право захищатися", - підкреслив Рау під час візиту в Київ.