Молдова відкрила кордони та скасувала самоізоляцію, але не для українців

Молдова вирішила відкрити кордони для іноземців та скасувала для них обов'язкову самоізоляцію з 31 серпня. Однак цей дозвіл поширюється лише на громадян країн, у яких сприятлива епідемічна ситуація.
Про це повідомляє молдовське агентство Newsmaker.
Потрапити до Молдови та не проходити 14-денну самоізоляцію зможуть іноземці, які приїхали з країн, де зареєстровано менш як 50 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення. Громадяни Молдови, які приїдуть з цих країн, теж звільняються від самоізоляції.
Як і раніше в'їзд на територію Молдови заборонено іноземцям з країн червоної зони, до якої потрапила й Україна. Також до червоної зони потрапили Сполучені Штати Америки, Іспанія, Ізраїль, Франція та ще 50 країн.
Заборона не поширюється на родичів громадян Молдови, іноземців з довготривалою візою чи посвідкою на проживання, іноземних студентів та викладачів, представників дипломатичних місій та транзитних пасажирів.
Виключення також складають іноземці, що прибули в Молдову по роботі, що підтверджує робоча віза, посвідка на проживання чи інший документ.
Нагадаємо, Угорщина закрила кордони для іноземців для стримування поширення коронавірусу в країні.
Крім того, заборонити польоти з майже півсотні країн вирішила влада Польщі.