Почали діяти нові правила виїзду з України у Білорусь

Фото: прапори України і Білорусі (itc.ua)

З 1 вересня українці зможуть в'їжджати в Білорусь тільки за закордонними паспортами. З нововведенням скоротиться час проходження прикордонного контролю громадян.

Відповідну постанову було ухвалено Кабінетом міністрів України.

Українська влада вважає, що це зможе поліпшити захист українських громадян. У разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація зарубіжними установами тривала і складна, на відміну від оперативних процедур документування мандрівників у разі втрати закордонних паспортів.

Також буде вирішено питання проведення безпомилкової перевірки інформації про наявність обмежень на перетин кордону згідно з дорученнями уповноважених державних органів і баз Інтерполу.

Втім, повернення через Білорусь можливо і за внутрішніми паспортами.

МЗС України пояснив, що Кабмін своїм рішенням частково припинив дію угоди про безвізові поїздки громадян від 12 червня 2009 року. Внутрішні паспорти мають низьку ступінь захисту: в 2018 році виявлено 741 підроблений документ, в 2019-му - 441, у першому кварталі поточного року - 48.

Українці, які проживають в Білорусі і не планують найближчим часом відвідувати Україну, можуть оформити закордонні паспорти у посольстві в Мінську або генеральному консульстві в Бресті.

Жителі прикордонних районів України, як і раніше, можуть в'їжджати в Білорусь за внутрішніми паспортами або свідоцтвом про народження (неповнолітні) згідно з міжурядовою угодою від 12 грудня 1998 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України закрив кордону на в'їзд іноземцям до 28 вересня.

Зазначимо, білорусів будуть пускати в Україну, якщо їм загрожує переслідування.