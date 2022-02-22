RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Є ще резерв. ЄС розкрив зміст нових санкцій проти Росії: що в пакеті

Автор: Валерія Поліщук

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель розкрив зміст нових санкцій проти Росії. Зокрема, за визнання "ЛДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борреля в Twitter.

Пакет санкцій ЄС вдарить по:

  • 351 депутату Держдуми Росії, які проголосували за визнання так званих "ЛНР" і "ДНР".
  • 27 фізичних та юридичних осіб, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Також санкції торкнуться політичного, військового, ділового та медійного секторів.

  • Цільові економічні відносини між двома регіонами, що відкололися, і Європейським Союзом.
  • Усунення можливості доступу російської держави до капіталу і фінансових ринків ЄС.

"Більше ніякого шопінгу в Мілані, вечірок в Сан-Тропе, діамантів в Антверпені. І це тільки перші кроки", - написав Боррель.

Разом з тим глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що ЄС має додаткові санкції проти Росії, і буде про них домовлятися, якщо Кремль вирішить піти ще далі в ескалації навколо України.

"Ми побачили жорстку волю і солідарність держав членів, спільне бачення того, куди ми хочемо йти. Однак у нас є санкції, про які ми ще будемо домовлятися, санкції в резерві, якщо Росія вирішить піти далі"

Нагадаємо, ЄС погодив пакет санкцій проти Росії за визнання "ЛДНР".

Зазначимо, що Британія ввела обмеження проти п'яти російських банків і друзів президента РФ Володимира Путіна.

Крім того, Лондон планує ввести санкції щодо депутатів Державної Думи і сенаторів Ради Федерації РФ, які проголосували за це рішення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти РосіїЕвросоюз