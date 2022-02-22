Є ще резерв. ЄС розкрив зміст нових санкцій проти Росії: що в пакеті

Пакет санкцій ЄС вдарить по:

351 депутату Держдуми Росії, які проголосували за визнання так званих "ЛНР" і "ДНР".

27 фізичних та юридичних осіб, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Також санкції торкнуться політичного, військового, ділового та медійного секторів.

Цільові економічні відносини між двома регіонами, що відкололися, і Європейським Союзом.

Усунення можливості доступу російської держави до капіталу і фінансових ринків ЄС.

"Більше ніякого шопінгу в Мілані, вечірок в Сан-Тропе, діамантів в Антверпені. І це тільки перші кроки", - написав Боррель.

Разом з тим глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що ЄС має додаткові санкції проти Росії, і буде про них домовлятися, якщо Кремль вирішить піти ще далі в ескалації навколо України.

"Ми побачили жорстку волю і солідарність держав членів, спільне бачення того, куди ми хочемо йти. Однак у нас є санкції, про які ми ще будемо домовлятися, санкції в резерві, якщо Росія вирішить піти далі"