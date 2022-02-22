Є ще резерв. ЄС розкрив зміст нових санкцій проти Росії: що в пакеті

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель розкрив зміст нових санкцій проти Росії. Зокрема, за визнання "ЛДНР".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борреля в Twitter.
Пакет санкцій ЄС вдарить по:
Також санкції торкнуться політичного, військового, ділового та медійного секторів.
"Більше ніякого шопінгу в Мілані, вечірок в Сан-Тропе, діамантів в Антверпені. І це тільки перші кроки", - написав Боррель.
Разом з тим глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що ЄС має додаткові санкції проти Росії, і буде про них домовлятися, якщо Кремль вирішить піти ще далі в ескалації навколо України.
"Ми побачили жорстку волю і солідарність держав членів, спільне бачення того, куди ми хочемо йти. Однак у нас є санкції, про які ми ще будемо домовлятися, санкції в резерві, якщо Росія вирішить піти далі"
Нагадаємо, ЄС погодив пакет санкцій проти Росії за визнання "ЛДНР".
Зазначимо, що Британія ввела обмеження проти п'яти російських банків і друзів президента РФ Володимира Путіна.
Крім того, Лондон планує ввести санкції щодо депутатів Державної Думи і сенаторів Ради Федерації РФ, які проголосували за це рішення.