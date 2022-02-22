Есть еще резерв. ЕС раскрыл содержание новых санкций против России: что в пакете

Пакет санкций ЕС ударит по:

351 депутату Госдумы России, которые проголосовали за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР".

27 физических и юридических лиц, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Также санкции коснутся политического, военного, делового и медийного секторов.

Целевые экономические отношения между двумя отколовшимися регионами и Европейским Союзом.

Устранение возможности доступа российского государства к капиталу и финансовым рынкам ЕС.

"Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе, бриллиантов в Антверпене. И это только первые шаги", - написал Боррель.

Вместе с тем глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ЕС располагает дополнительными санкциями против России, и будет о них договариваться, если Кремль решит пойти еще дальше в эскалации вокруг Украины.

"Мы увидели жесткую волю и солидарность государств членов, общее видение того, куда мы хотим идти. Однако у нас есть санкции, о которых мы еще будем договариваться, санкции в резерве, если Россия решит пойти дальше"