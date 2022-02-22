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Есть еще резерв. ЕС раскрыл содержание новых санкций против России: что в пакете

Автор: Валерия Полищук

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскрыл содержание новых санкций против России. В частности, за признание "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Борреля в Twitter.

Пакет санкций ЕС ударит по:

  • 351 депутату Госдумы России, которые проголосовали за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР".
  • 27 физических и юридических лиц, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Также санкции коснутся политического, военного, делового и медийного секторов.

  • Целевые экономические отношения между двумя отколовшимися регионами и Европейским Союзом.
  • Устранение возможности доступа российского государства к капиталу и финансовым рынкам ЕС.

"Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе, бриллиантов в Антверпене. И это только первые шаги", - написал Боррель.

Вместе с тем глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ЕС располагает дополнительными санкциями против России, и будет о них договариваться, если Кремль решит пойти еще дальше в эскалации вокруг Украины.

"Мы увидели жесткую волю и солидарность государств членов, общее видение того, куда мы хотим идти. Однако у нас есть санкции, о которых мы еще будем договариваться, санкции в резерве, если Россия решит пойти дальше"

Напомним, ЕС согласовал пакет санкций против России за признание "ЛДНР".

Отметим, что Британия ввела ограничения против пяти российских банков и друзей президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, Лондон планирует ввести санкции в отношении депутатов Государственной думы и сенаторов Совета федерации РФ, которые проголосовали за это решение.

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Санкции против РоссииЕвросоюз