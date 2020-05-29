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Україна готується зняти заборону на в'їзд іноземців, - Кулеба

Новини » Коронавірус     29.05.2020 - 16:24
Україна готується зняти заборону на в'їзд іноземців, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба звернув увагу, що в європейських країнах ці питання вирішуються складно

Український уряд готується зняти заборону на в'їзд іноземців, введену через карантин. Це дозволить відновити вільний рух на державному кордоні.

Про це на прес-конференції в Будапешті заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, уряд України вже поступово знімає обмеження, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу.

"І ми відновлюємо роботу прикордонних пунктів. Друге питання, яке має бути вирішене, - це зміна правил в'їзду іноземців на територію України. Це питання в ряді європейських країн вирішується складно, але ми налаштовані лібералізувати цей порядок... Це дозволить нам відновити вільний рух", - додав Кулеба.

magyar-ukrán sajtótájékoztató élő

magyar-ukrán sajtótájékoztató élő.

Опубліковано Szijjártó Péter Пʼятниця, 29 травня 2020 р.

Нагадаємо, з 29 травня Україна відкрила ще 66 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою і країнами Європейського союзу, відкрито автомобільні, залізничні та пішохідні КПП.

У Державній прикордонній службі підкреслюють, що повноцінне відновлення пропуску можливо тільки коли сусідні країни ухвалять аналогічні рішення зі свого боку.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України кордонДмитро Кулебакарантининостранцы
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