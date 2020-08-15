Ще одному депутату Європарламенту відмовили у в'їзді в Білорусь

Фото: Пятрас Ауштрявічюс (austrevicius.lt)

В країну не пустили доповідача ЕП Пятраса Ауштрявічюса

Доповідача Європарламенту по Білорусі депутату Пятрасу Ауштрявічюсу відмовили у в'їзді на територію республіки. Він прямував в країну, щоб оцінити ситуацію після голосування на виборах президента.

Про це повідомляє European Interest.

Раніше прикордонники відмовили відвідувати республіку польському депутату Європарламента від фракції "Прогресивний альянс соціалістів і демократів", голові делегації Європарламенту по зв'язках з Білоруссю Роберту Бедроню.

У відповідь на це політики у спільній заяві наголосили, що таке рішення показує, що білоруська влада відмовляється від будь-якої можливості для діалогу.

За їхніми словами, в останні дні вирішується майбутнє республіки, тому інститути ЄС мають підтримати устремління громадян країни до життя в демократичній державі, де "діє верховенство закону, поважаються основні свободи та права людини".

Нагадаємо, Євросоюз не визнав результати виборів в Білорусі і погодив введення санкцій у зв'язку з використанням сили під час протестів і фальсифікацій на виборах.

Зазначимо, за офіційними результатами ЦВК Білорусі, перемогу на виборах отримав Олександр Лукашенко, набравши 80% голосів.