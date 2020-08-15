Еще одному депутату Европарламента отказали во въезде в Беларусь

Фото: Пятрас Ауштрявичюс (austrevicius.lt)

В страну не пустили докладчика ЕП Пятраса Ауштрявичюса

Докладчику Европарламента по Беларуси депутату Пятрасу Ауштрявичюсу отказали во въезде на территорию республики. Он направлялся в страну, чтобы оценить ситуацию после голосования на выборах президента.

Об этом сообщает European Interest.

Ранее пограничники отказали посещать республику польскому депутату Европарламента от фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", главе делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберту Бедроню.

В ответ на это политики в совместном заявлении подчеркнули, что такое решение показывает, что белорусские власти отказываются от любой возможности для диалога.

По их словам, в последние дни решается будущее республики, поэтому институты ЕС должны поддержать устремления граждан страны к жизни в демократическом государстве, где "действует верховенство закона, уважаются основные свободы и права человека".

Напомним, Евросоюз не признал результаты выборов в Беларуси и согласовал введение санкций по отношению в связи с использованием силы во время протестов и фальсификаций на выборах.

Отметим, по официальным результатам ЦИК Беларуси, победу в выборах одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов.