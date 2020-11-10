Ще одне засідання у справі "Мотор Січі" призначено на 7 грудня

Фото: "Мотор Січ" (wikimedia.org / Freeman88)

Шевченківський районний суд Києва продовжує розгляд клопотань адвокатів компаній-акціонерів ПАТ "Мотор Січ" про зняття чотирьох арештів з акцій підприємства. Суд призначив ще один розгляд справи по суті на 7 грудня.

Про це РБК-Україна повідомили адвокати, що представляють інтереси інвесторів ПАТ "Мотор Січ", за результатами судового засідання 10 листопада.

Як відомо, на попереднє судове засідання не з'явився прокурор, тому розгляд клопотання було перенесено на вівторок, 10 листопада.

За словами адвокатів, на сьогоднішньому засіданні суддя задовольнив клопотання щодо забезпечення онлайн-трансляції. Таким чином, всі бажаючі зможуть простежити за судовим процесом в онлайн-режимі.

"Ми хочемо звернути увагу суду, що попри те, що арешт - це тимчасовий захід, вони накладені вже понад трьох років, тому акціонери наполягають і будуть наполягати на скасуванні арештів для якнайшвидшого припинення звільнення співробітників, розкрадань на заводі і залучення нових інвестицій", - наголошують адвокати.

За даними юристів, кожен день збереження арешту призводить до:

звільнення 4-х співробітників (за період з 2018 року по 2020 рр. штат співробітників ПАТ "Мотор Січ" було скорочено на 4 536 осіб).

крадіжці, щонайменше, 1,2 млн грн.

збільшення збитків акціонерів на 59 617 грн.

У зв'язку з цим адвокат Максименко наголошує, що абсурдно називати їх клієнта диверсантом або звинувачувати у якихось інших кримінальних порушеннях.

"Наш клієнт набув абсолютно законним чином права на ці акції, але тривалий час не може використовувати свої корпоративні права. Це кричуща ситуація для нашої країни, тому що цим ми демонструємо усьому світі своє справжнє відношення до іноземних інвесторів", - додає адвокат.

На думку адвокатів прикро, що останнім часом представники державних органів мовчать щодо цієї ситуації. У зв'язку з цим юристи готують клопотання щодо виклику до суду усіх зацікавлених представників державних органів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шевченківський районний суд Києва за клопотання ще однієї компанії-акціонера ПАТ "Мотор Січ" розгляне справу по суті 26 листопада.

За словами адвокатів компанії-акціонера, держава тисне на власників акцій, а сам арешт суперечить чинному законодавству, матеріалам справи та здоровому глузду.

Юристи також наголошують, що заборони щодо акцій погіршують фінансове становище ПАТ "Мотор Січ": прибуток компанії скоротився в рази, жалюгідний фінансовий стан компанії та її невизначене майбутнє стали причиною звільнення з підприємства близько 8 тисяч співробітників.

Через ситуацію, що склалася, на початку вересня китайські інвестори з компанії Skyrizon направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна з вимогою відшкодувати збиток у $3,5 млрд.