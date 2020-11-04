Справу "Мотор Січі" розглянуть по суті 26 листопада

Фото: під час судового засідання (РБК-Україна)

Шевченківський районний суд Києва повернувся до розгляду клопотання адвокатів однієї з компанії-акціонера ВАТ "Мотор Січ" про зняття чотирьох арештів з акцій підприємства. На сьогодні всі процесуальні вимоги задоволені, засідання по суті відбудеться 26 листопада.

Про це РБК-Україна повідомили адвокати, що представляють інтереси інвесторів ВАТ "Мотор Січ", за результатами судового засідання 4 листопада.

Як повідомляють адвокати, на сьогоднішньому засіданні суддя задовольнив клопотання щодо забезпечення онлайн-трансляції. Таким чином, всі бажаючі зможуть простежити за судовим процесом 26 листопада в онлайн-режимі.

Адвокат Олексій Задоєнко також повідомив, що стороні захисту нарешті надали для ознайомлення частину матеріалів справи.

"Виходячи з вивченої нами інформації, у справі ні компанія, ні її посадові особи не мають статусу сторони даного кримінального провадження. Тобто, вони не підозрювані, і не обвинувачені. Відповідно, претензії до компаній, які ми представляємо, на нашу думку, є абсолютно надумані", - завив адвокат.

Юристи також вкотре нагадали, що заборони щодо акцій погіршують фінансове становище АТ "Мотор Січ": прибуток компанії скоротився в рази, жалюгідний фінансовий стан компанії та її невизначене майбутнє стали причиною звільнення з підприємства близько 8 тисяч співробітників.

Нагадаємо, попередні засідання суду про скасування арештів, призначені на 21 жовтня 2020 року, були перенесені на 4 листопада 2020 року і на 10 листопада 2020 року через неявку слідчого Служби безпеки України.

29 жовтня Київський апеляційний суд також переніс судове засідання у справі про арешти "Мотор Січі" через неявки прокурора.

За словами адвокатів компанії-акціонера, держава тисне на власників акцій, а сам арешт суперечить чинному законодавству, матеріалам справи та здоровому глузду.

Через ситуацію, що склалася, на початку вересня китайські інвестори з компанії Skyrizon направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна з вимогою відшкодувати збиток у $3,5 млрд.