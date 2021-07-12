Ще одна європейська країна приєдналася до санкцій ЄС проти Білорусі

Норвегія приєдналася до четвертого пакета санкцій ЄС проти Білорусі . Влада країни прийняла рішення ввести обмеження щодо білоруських чиновників і ключових секторів економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Норвегії .

"Сьогодні Норвегія приєдналася до нових секторальних санкцій ЄС проти Білорусі у відповідь на серйозні порушення прав людини, що здійснюються владою країни", - цитує прес-служба міністра закордонних справ країни Іне Еріксен Серейде.

Обмежувальні заходи Норвегії торкнуться ряд білоруських чиновників і організацій, а також ключові сектори економіки Білорусі. Зокрема, під заборону підпаде торгівля з Мінськом товарами подвійного призначення, нафтопродуктами і продукція, яка використовується у виробництві тютюну.

"Ці сектори забезпечують білоруській державі і, отже, антидемократичному режиму президента Лукашенка великі доходи", - підкреслюється в заяві.

У МЗС Норвегії зажадали від білоруської влади звільнити всіх політв'язнів і дотримуватися прав людини.