Ще одна європейська країна приєдналася до санкцій ЄС проти Білорусі
Норвегія приєдналася до четвертого пакета санкцій ЄС проти Білорусі. Влада країни прийняла рішення ввести обмеження щодо білоруських чиновників і ключових секторів економіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Норвегії.
"Сьогодні Норвегія приєдналася до нових секторальних санкцій ЄС проти Білорусі у відповідь на серйозні порушення прав людини, що здійснюються владою країни", - цитує прес-служба міністра закордонних справ країни Іне Еріксен Серейде.
Обмежувальні заходи Норвегії торкнуться ряд білоруських чиновників і організацій, а також ключові сектори економіки Білорусі. Зокрема, під заборону підпаде торгівля з Мінськом товарами подвійного призначення, нафтопродуктами і продукція, яка використовується у виробництві тютюну.
"Ці сектори забезпечують білоруській державі і, отже, антидемократичному режиму президента Лукашенка великі доходи", - підкреслюється в заяві.
У МЗС Норвегії зажадали від білоруської влади звільнити всіх політв'язнів і дотримуватися прав людини.
Нагадаємо, раніше сім європейських держав приєдналися до санкцій Євросоюзу проти Білорусі. Серед них країни-кандитати на вступ до ЄС - Сербія, Північна Македонія, Чорногорія та Албанія.