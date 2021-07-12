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Еще одна европейская страна присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси

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Осло, Понедельник 12 июля 2021 16:10
Еще одна европейская страна присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси Фото: к санкциям ЕС против Беларуси присоединилась еще одна европейская страна (belapan by)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Норвегия присоединилась к четвертому пакету санкций ЕС против Беларуси. Власти страны приняли решение ввести ограничения в отношении белорусских чиновников и ключевых секторов экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Норвегии.

"Сегодня Норвегия присоединилась к новым секторальным санкциям ЕС против Беларуси в ответ на серьезные нарушения прав человека, совершаемые властями страны", - цитирует пресс-служба министра иностранных дел страны Ине Эриксен Серейде.

Ограничительные меры Норвегии затронут ряд белорусских чиновников и организаций, а также ключевые секторы экономики Беларуси. В частности, под запрет подпадет торговля с Минском товарами двойного назначения, нефтепродуктами и продукция, которая используется в производстве табака.

"Эти секторы обеспечивают белорусскому государству и, следовательно, антидемократическому режиму президента Лукашенко большие доходы", - подчеркивается в заявлении.

В МИД Норвегии потребовали от белорусских властей освободить всех политзаключенных и соблюдать права человека.

Напомним, ранее семь европейских государств присоединились к санкциям Евросоюза против Беларуси. Средни них страны-кандитаты на вступление в ЕС - Сербия, Северная Македония, Черногория и Албания.

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