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У ЗСУ зафіксувалий новий випадок коронавірусу

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 11:18
У ЗСУ зафіксувалий новий випадок коронавірусу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Новий випадок захворювання підтверджено у військовослужбовця Київського гарнізону

Сьогодні, 8 квітня, в Збройних Силах України підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба командування Медичних сил збройних сил України.

Як повідомляється, новий випадок захворювання підтверджено у військовослужбовця Київського гарнізону. Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Як зазначається, це вже п'ятий випадок зараження в українській армії. Загалом на ізоляції через коронавірус перебуває 118 військовослужбовців, серед яких у 19 бійців закінчується ізоляція через три доби.

Нагадаємо, у Збройних силах України зафіксували першу смерть через коронавірус COVID-19. Діагноз COVID-19 жінці підтвердили 6 квітня.

Крім того, станом на 8 квітня кількість інфікованих коронавірусом в Україні становить 1668 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 206 нових випадках, у тому числі померло 52 особи. Видужало за останній день 35 пацієнтів.

Стало відомо, в якій області за добу захворіли коронавірусом найбільше людей Приріст підтверджених випадків коронавірусу за добу складає 14%, - МОЗ
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