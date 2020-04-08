В Україні 33 особи перебувають у критичному стані через коронавірус

Фото Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Частіше від усього госпіталізація відбувається на 3-7 день від появи симптомів коронавірусу

У критичному стані через коронавірус перебуває 33 українця. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, в закладах охорони здоров’я перебуває 757 осіб, з них 33 особи у критичному стані. Крім того в лікарнях знаходяться 37 дітей з коронавірусом.

"Наша динаміка показує, що найбільше госпіталізація відбувається на 3-7 день від появи симптомів. При тому, що аналізи свідчать про те, що збільшення терміну госпіталізації не впливало на збільшення кількості людей, які потребують інтенсивної терапії. Але ми закликаємо, при появі симптомів одразу звертатись до лікаря",- сказав Ляшко.

Крім того він додав, що найчастіше в Україні хворіють люди від 50-ти років. Так, частка захворілих літніх людей складає більше 50%.

Нагадаємо, приріст підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу становить 14% за добу. У віковій структурі хворих досі переважають жінки.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що Міністерство охорони здоров'я України заявляє, що питання скасування карантину через пандемію коронавірусу відомство буде коментувати не раніше, ніж через 10 днів. Ляшко підкреслював, що МОЗ порівнює всі сценарії, які відбуваються у країнах Євросоюзу та інших країнах.