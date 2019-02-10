Ще один військовий визнав Гуайдо президентом країни

Полковник закликав владу Венесуели пропустити в країну гуманітарну допомогу надану США
Полковник сухопутних військ Венесуели Рубен Альбето Паз Хіменес визнав лідера опозиції Хуана Гуайдо президентом країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
Як повідомляється, у своєму відео полковник Хіменес заявив, що підтримує колишнього главу венесуельського парламенту Гуайдо та вважає його президентом країни.
Крім того, Хіменес закликав владу Венесуели пропустити в країну гуманітарну допомогу надану Сполученими Штатами Америки, яка була доставлена в Колумбію.
Нагадаємо, раніше посол Венесуели в Іраку Джонатан Веласко Рамірес визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо президентом країни.
Раніше, генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес у своєму відеозверненні підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо та визнав його тимчасовим президентом країни.
Як писало РБК-Україна, уряд Болгарії визнав голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо тимчасово виконуючим обов'язки лідера держави.
Додамо, що у колумбійське місто Кукута прибула перша партія гуманітарної допомоги для Венесуели від Сполучених Штатів Америки.