Ще один військовий визнав Гуайдо президентом країни

Фото: Хуан Гуайдо (gettyimages.com)

Полковник закликав владу Венесуели пропустити в країну гуманітарну допомогу надану США

Полковник сухопутних військ Венесуели Рубен Альбето Паз Хіменес визнав лідера опозиції Хуана Гуайдо президентом країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, у своєму відео полковник Хіменес заявив, що підтримує колишнього главу венесуельського парламенту Гуайдо та вважає його президентом країни.

Крім того, Хіменес закликав владу Венесуели пропустити в країну гуманітарну допомогу надану Сполученими Штатами Америки, яка була доставлена в Колумбію.

Нагадаємо, раніше посол Венесуели в Іраку Джонатан Веласко Рамірес визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо президентом країни.

Раніше, генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес у своєму відеозверненні підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо та визнав його тимчасовим президентом країни.

Як писало РБК-Україна, уряд Болгарії визнав голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо тимчасово виконуючим обов'язки лідера держави.

Додамо, що у колумбійське місто Кукута прибула перша партія гуманітарної допомоги для Венесуели від Сполучених Штатів Америки.