Ще один потенційний кандидат подав документи до ЦВК

Фото: Юрій Тимошенко подав документи до ЦВК (fb.com - Юрій Тимошенко)

Документи до ЦВК подав Юрій Тимошенко

Народний депутат Юрій Тимошенко заявив, що подав документи та заяву про висунення кандидатом на посаду президента України до Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Тимошенка у Facebook.

"Друзі, повідомляю, що сьогодні вранці зареєструвався кандидатом в президенти України під порядковим номером 61", - написав Тимошенко.

Друзі, повідомляю, що сьогодні вранці зареєструвався кандидатом в Президенти України під порядковим номером 61. Мета,... Опубліковано Юрієм Тимошенком Субота, 2 лютого 2019 р.

Нагадаємо, що від початку реєстрації кандидатів у президенти до Центральної виборчої комісії документи подали вже понад 70 осіб. З початку передвиборчої кампанії ЦВК зареєструвала 28 кандидатів.

Як писало РБК-Україна, у суботу, 2 лютого, документи для реєстрації кандидатами у президенти до Центральної виборчої комісії подали понад 10 осіб. Заяви подали кілька висуванців від політичних партій, зокрема - Андрій Новак від партії "Патріот", Василь Журавльов від політичної партії "Стабільність", Сергій Кривонос від політичної партії "Воїни АТО".

Крім того, сьогодні під час засідання Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатом на посаду президента країни п'ятьом особам, серед яких- лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко.

Додамо, що в останній день прийому заяв, 3 лютого, документи можна буде подати з 9:00 до 24:00.