RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ще один офіційний представник США відвідав Тайвань

Фото: Ерік Голкомб, губернатор штату Індіана (twitter.com/GovHolcomb)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 21 серпня, губернатор штату Індіана Ерік Голкомб відвідав Тайвань з офіційним візитом, незважаючи на можливу негативну реакцію Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голкомба в Twitter.

За словами американського чиновника, метою його поїздки є зміцнення партнерських відносин з владою острова. Також він планує відвідати Південну Корею.

"Я сповнений енергії провести цей тиждень, будуючи нові відносини, зміцнюючи давні і посилюючи партнерську взаємодію в ключових секторах з Тайванем і Південною Кореєю", - написав Голкомб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань всупереч загрозам КНР.

Після цього Китай почав навколо острова військові навчання з використанням гіперзвукових ракет DF-17.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайТайваньСполучені Штати Америки