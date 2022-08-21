Ще один офіційний представник США відвідав Тайвань

У неділю, 21 серпня, губернатор штату Індіана Ерік Голкомб відвідав Тайвань з офіційним візитом, незважаючи на можливу негативну реакцію Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голкомба в Twitter.
За словами американського чиновника, метою його поїздки є зміцнення партнерських відносин з владою острова. Також він планує відвідати Південну Корею.
"Я сповнений енергії провести цей тиждень, будуючи нові відносини, зміцнюючи давні і посилюючи партнерську взаємодію в ключових секторах з Тайванем і Південною Кореєю", - написав Голкомб.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань всупереч загрозам КНР.
Після цього Китай почав навколо острова військові навчання з використанням гіперзвукових ракет DF-17.
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