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Голова бюджетного комітету Ради заразився коронавірусом

Новини » Політика     23.05.2020 - 00:11
Голова бюджетного комітету Ради заразився коронавірусом
Фото: Юрій Арістов (facebook.com)

Епідеміологічна служба з‘ясовує коло його контактів

Голова бюджетного комітету Верховної ради, депутат від "Слуги народу" Юрій Арістов захворів на коронавірус COVID-19. Епідеміологічна служба з‘ясовує коло його контактів.

Про це у Facebook написала заступник голови фракції "Слуга народу", депутат Євгені Кравчук.

За її словами, Арістов почувається нормально, симптоми легкі.

Раніше у йьому ж дописі Кравчук писала, що за кілька останніх днів у Верховній раді протестували ПЛР-тестами 87 осіб, з них - 53 депутати. Усі результати негативні, COVID-19 не виявлено.

Нагадаємо, раніше коронавірусну інфекцію підтвердили у народного депутата від фракції "Батьківщина" Олега Мейдича, через що всі члени фракції відправилися на самоізоляцію.

У зв'язку зі спалахом коронавірусу Верховна рада вирішила скасувати пленарні засідання, які повинні були відбутися 21 та 22 травня.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Верховна РадаКоронавірус
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