Коронавірусом захворів нардеп від Батьківщини, фракція пішла на самоізоляцію

Фото: Олег Мейдич (facebook)

Фракція не повернеться до роботи до отримання результатів тестування

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Олег Мейдич захворів на коронавірус. У середу, 20 травня, на засіданні парламенту відсутня уся фракція.

Про це повідомила заступник глави Верховної ради Олена Кондратюк.

"На жаль, один з наших колег Олег Мейдич захворів, у нього підтверджений коронавірус. Як відповідальна фракція (Батьківщина, - ред.) сьогодні відсутня у залі, тому що всі депутати пішли на самоізоляцію. І поки тестування не буде проведене кожному з депутатів, і не буде рішення про те, що вони всі здорові, вони не повернуться до цього залу", - зазначила замглави Ради.

Нагадаємо, раніше позафракційний народний депутат Вадим Новинський заявив, що повністю видужав від коронавірусу. За його словами, результат тесту на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) показав відсутність вірусу в його організмі.

Як писало РБК-Україна, про зараження Новинського стало відомо 15 квітня. А першим серед народних депутатів, у кого виявили COVID-19, був Сергій Шахов. Його госпіталізували 21 березня, а вже 2 квітня виписали з лікарні.

Додамо також, спікер ВР Дмитро Разумков допускав, що коронавірусом могли заразитися до 15 народних депутатів. Глава Ради припустив, що, ймовірно, не всі депутати готові публічно заявити про своє інфікуванні.

Автор: Юлия Струк