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Ще у двох країнах зафіксували перші випадки коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     13.03.2020 - 20:00
Ще у двох країнах зафіксували перші випадки коронавірусу
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

У Венесуелі та Ефіопії підтвердили перші випадки коронавірусу

Венесуела і Ефіопія підтвердили перші випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Наголошується, що в Ефіопії коронавірус зафіксували у 48-річного японця, який прибув з Буркіна-Фасо, на початку березня.

У заяві Міністерства охорони здоров'я країни говориться, що хворий знаходиться під контролем, його стан стабільний. Тих, хто був у контакті з цією людиною, відстежують і ізолюють.

Ефіопія стала п'ятнадцятою африканською країною з підтвердженим випадком поширення коронавіруса.

Також віце-президент Венесуели Делси Родрігес повідомила про двох перших випадках інфікування коронавірусом на території країни.

Обидва людини, інфіковані коронавірусом є громадянами Венесуели і проживають в штаті Міранда. Мова йде про 41-річній жінці, яка перебувала в Сполучених Штатах, Італії та Іспанії, і 52-річному чоловікові, який подорожував в Іспанію. Зараз вони знаходяться в карантині.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Європа стала центром пандемії коронавірусу COVID-19.

Крім того, 16 березня лідери країн "Великої сімки" (G7) проведуть позачерговий відео-саміт, присвячений спалаху вірусу. Зокрема, лідери G7 мають намір скоординувати зусилля для створення вакцини від COVID-19.

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