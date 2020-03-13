Еще в двух странах зафиксировали первые случаи коронавируса

Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

В Венесуэле и Эфиопии подтвердили первые случаи коронавируса

Венесуэла и Эфиопия подтвердили первые случаи заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Отмечается, что в Эфиопии коронавирус зафиксировали у 48-летнего японца, который прибыл из Буркина-Фасо в начале марта.

В заявлении Министерства здравоохранения страны говорится, что больной находится под контролем, его состояние стабильное. Тех, кто был в контакте с этим человеком, отслеживают и изолируют.

Эфиопия стала пятнадцатой африканской страной с подтвержденным случаем распространения коронавируса.

Также вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о двух первых случаях инфицирования коронавирусом на территории страны.

Оба человека, инфицированные коронавирусом являются гражданами Венесуэлы и проживают в штате Миранда. Речь идет о 41-летней женщине, которая находилась в Соединенных Штатах, Италии и Испании, и 52-летнем мужчине, который путешествовал в Испанию. Сейчас они находятся в карантине.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Европа стала центром пандемии коронавируса COVID-19.

Кроме того, 16 марта лидеры стран "Большой семерки" (G7) проведут внеочередной видео-саммит, посвященный вспышке вируса. В частности, лидеры G7 намерены скоординировать усилия для создания вакцины от COVID-19.