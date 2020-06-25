"Укрзалізниця" відновлює рух електричок в Івано-Франківській області

Відновлення пошкодженої інфраструктури планують завершити до вечора 25 червня
"Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення приміських поїздів у Івано-Франківській області. Раніше в регіоні були скасовані електрички через повені.
Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".
Наголошується, що із-за негоди були пошкоджені 14 ділянок залізничної інфраструктури. При цьому станом на ранок, 25 червня, ліквідовані наслідки на 9 таких ділянках. Всі роботи по відновленню інфраструктури планують завершити сьогодні до 22:00.
"Основні роботи проводилися в районі рік Дністровсько-Прутського басейну, де з-за тривалих опадів були пошкоджені об'єкти залізничної інфраструктури. Зараз відновлювальні роботи завершені на перегонах Делятин - Яремче, Яремче - Микуличин, Долина - Вигода. Тривають роботи на перегонах Микуличин - Ворохта, Бурштин - Галич, Калуш - Бочаров і Заболотив - Видинев", - повідомили в УЗ.
Як зазначили залізничники, перший поїзд Коломия-Снятин буде відправлений вже у 20:16. Завтра буде відновлено рух потягу Івано-Франківськ-Яремче.
Нагадаємо, через масштабні повені в Івано-Франківській області відзначили приміські поїзди:
Раніше РБК-Україна писало, що паводки в Івано-Франківській області йдуть, 25 червня рівень води знизився на півтора метра.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Игорь Литвиненко