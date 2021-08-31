Ще двоє суддів Верховного суду подали у відставку, а війська США завершили вихід з Афганістану: новини за 30 серпня

Ще двоє суддів Верховного суду подали у відставку, постачальник "останньої надії" підвищив ціну газу на вересень, війська США завершили вихід з Афганістану. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 30 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

Ще двоє суддів Верховного суду подали у відставку

Судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Світлана Вус та Василь Огурецький подали у відставку. Відповідні заяви отримала Вища рада правосуддя.

Питання відставки Вус і Огурецького розглянуть на засіданні Вищої ради правосуддя, яке відбудеться в четвер, 2 вересня.

Постачальник "останньої надії" підвищив ціну газу на вересень

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника" останньої надії", встановила тариф на газ для своїх клієнтів у вересні 2021 року на рівні 12 гривень за кубометр (з ПДВ, але без плати за доставку). Ціна на 22 копійки вища, ніж у серпні (11,78 гривень за кубометр).

На сьогодні газ від постачальника "останньої надії" отримують понад 600 000 клієнтів.

Стало відомо, кого можуть поставити новою головою КМДА

Голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко може піти у відставку. Його місце може зайняти міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського".

При цьому одне з джерел в команді Зеленського повідомило, що Кличка не поспішають звільняти.

Геращенко після звільнення з МВС став радником Монастирського

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко після звільнення залишається в команді нового міністра Дениса Монастирського. Зокрема, на позиції радника.

Повідомляється, що 28 серпня в адміністрації Держприкордонслужби пройшла міжвідомча нарада з питань упорядкування земель під облаштування державного кордону, в якій взяв участь і Геращенко. Також уточнюється, що він є радником міністра внутрішніх справ.

Медальний залік шостого дня Паралімпіади-2020: які нагороди завоювала Україна

В рамках шостого дня Паралімпіади-2020, українські спортсмени завоювали одинадцять медалей. Серед них дві золоті, п'ять срібні та чотири бронзові.

Війська США завершили вихід з Афганістану, - Пентагон

Військові США завершили 20-літню місію та остаточно вийшли з Афганістану. Після того, як з аеропорту Кабулу вилетіли останні військові літаки, контроль над ним встановили бойовики радикального руху "Талібан".

Агентство цивільної авіації США (FAA) на своєму сайті повідомило про втрату контролю над аеропортом в Кабулі.

У таборі під Херсоном померла ще одна дитина: 15-річній дівчинці стало погано під час виступу

У селі Стрілкове Херсонської області в дитячому таборі "Буревісник" померла 15-річна дівчинка. Їй стало погано під час виступу на сцені. Вона знепритомніла, і її на приватному транспорті в супроводі медиків відвезли в приймальне відділення Генічеської лікарні. На жаль медики не змогли нічим допомогти.

"За попередніми висновками медекспертів, дитина померла через гостру серцеву недостатність, викликану кардіоміопатією", - йдеться в повідомленні.

Настя з Уханя вийшла заміж за главу міграційної служби (фото)

Анастасія Зінченко і Максим Соколюк зіграли пишне весілля. Настя - та сама дівчина з Уханя, яка застрягла в Китаї на самому початку пандемії через свого песика. А Максим Соколюк - голова Державної міграційної служби.

Офіційно пара розписалася в лютому 2021 року, але урочистий захід молодята перенесли на літо.

Війна літа і холодної осені: синоптики попередили про складну погоду

Погода в Україні найближчими днями буде небезпечна і неприємна. Частина областей накриє сильними дощами та грозами, а частина ще буде радіти високим температурам повітря.

За даними синоптиків, найближчий тиждень буде насичений синоптичними явищами - проходженням фронтальних систем, зміною повітряних потоків і приходом прохолодної повітряної маси. Циклон принесе атмосферні фронти з дощами та грозами 1-2 вересня, а слідом прийде і холодна повітряна маса. У другій половині тижня у всіх регіонах України істотно похолодає.