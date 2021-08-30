Ще двоє суддів Верховного суду подали у відставку
Фото: судді Верховного суду Василь Огурецький і Світлана ВУС (колаж РБК-Україна)
Судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Світлана Вус та Василь Огурецький подали у відставку. Відповідні заяви отримала Вища рада правосуддя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порядок денний Вищої ради правосуддя.
Питання відставки Вус і Огурецького розглянуть на засіданні Вищої ради правосуддя, яке відбудеться в четвер, 2 вересня.
Світлана Вус працює у Верховному суді вже 25 років - з 1996 року.
Василь Огурецький працює у Верховному суді з листопада 2017 року. До цього 22 роки обіймав посаду судді в Апеляційному суді Донецької області.
Нагадаємо, раніше суддя Микола Гусак подав у відставку з Верховного суду. Він став п'ятим суддею ВСУ, який за останній рік подав у відставку.